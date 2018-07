Prata no Grand Prix mantém EUA no topo do ranking mundial. BRASIL assume segundo lugar.

O título conquistado recentemente em Bangkok, na Tailândia, fez a seleção brasileira ganhar uma posição no ranking mundial.

O segundo lugar que era da China passa a ser ocupado pelo BRASIL. A medalha de ouro significou mais 50 pontos. As chinesas, que ficaram apenas na quinta posição, somaram 38.

O BRASIL tem 280 contra 278 da China.

As norte-americanas seguem folgadas na liderança com os 45 pontos conquistados após o vice-campeonato na Tailândia. São 315 no total.

Do quarto ao décimo colocado as posições não foram alteradas com Rússia, Japão, Sérvia, República Dominicana, Itália, Coreia e Turquia.

A Holanda, bronze no Grand Prix, ganhou 4 posições e é a décima primeira.