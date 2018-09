Prazo final é dia 28. José Roberto Guimarães terá uma semana para definir entre Natália e Amanda.

Uma semana.

É esse o prazo que José Roberto Guimarães terá para definir se Natália jogará ou não o mundial do Japão. O técnico tem obrigação de divulgar a lista oficial com as 14 jogadoras no dia 28 quando acontecerá a reunião preliminar (Preliminary Inquiry).

Até essa data o treinador pode manter o mistério e avaliar as condições de Natália.

A seleção começará a treinar a partir de sexta-feira.

O BRASIL é a única seleção que viajou para o Japão com 15 atletas.

Amanda será cortada caso Natália seja confirmada. Segundo o blog apurou, Drussyla não corre risco algum de não jogar o mundial.