Pré-olímpico feminino terá BRASIL, República Dominicana, Camarões e Azerbaijão

O novo ranking mundial divulgado pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, definiu os adversários do vôlei feminino do BRASIL no pré-olímpico.

A seleção brasileira continua em quarto lugar, atrás da Sérvia, que assumiu a liderança, China, segunda, e os Estados Unidos em terceiro lugar.

O Japão, país-sede, está garantido na Olimpíada.

As seis primeiras vagas serão definidas nos pré-olímpicos mundiais que terão seis grupos com quatro seleções cada. Só o campeão se garante em Tóquio.

O BRASIL terá como adversários República Dominicana, Camarões e Azerbaijão. A Sérvia, nova número 1 do mundo, jogará contra Porto Rico, Tailândia e Cuba.

Campeã olímpica, a China caiu com Turquia, Alemanha e República Tcheca. Os Estados Unidos terão pela frente Argentina, Bulgária e Cazaquistão. A Rússia, quinta no ranking, pegará Coreia, Canadá e México.

Holanda, Itália, Bélgica e Quênia fecham o grupo 6.

Todos os jogos acontecerão entre 2 e 4 de agosto de 2019.