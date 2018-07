Pré-olímpico mundial do Japão é a última escala antes do Rio

O pré-olímpico mundial do Japão é a última esperança de classificação para grandes potências do vôlei mundial como França e Polônia, no masculino, e Itália, no feminino.

Em tese, a competição não terá o mesmo nível técnico e o equilíbrio apresentado por exemplo no pré-olímpico europeu.

O regulamento é simples e favorece indiretamente o vôlei asiático.

No feminino serão 8 seleções ao todo: Itália, Holanda, República Dominicana, Japão, Coreia, Cazaquistão, Tailândia e Peru. Todas as seleções se enfrentam.

Os 3 primeiros colocados e mais o melhor asiático se classificam para a olimpíada. Se por acaso um dos asiáticos ficar entre os 3 melhores, a quarta vaga fica extinta.

Um exemplo: o Japão ficando nessa posição, a quarta vaga é obrigatoriamente também de uma seleção asiática, ou seja, os asiáticos puxam os asiáticos bastando ter uma seleção entre as 3 melhores e ganhando de bônus a quarta vaga do pré-olímpico mundial.

Entre os homens é basicamente o mesmo o sistema. Só mudam os envolvidos.

As seleções são França, Polônia, Japão, Irã, China, Austrália, Venezuela e Canadá.

O pré-olímpico será jogado em Tóquio entre 14 de maio e 5 de junho.

A última vaga olímpica sai do classificatório das Américas Central, Sul e da África. Apenas Chile, México e duas seleções da África jogarão o torneio masculino.

Entre as mulheres brigarão Porto Rico, Colômbia e dois representantes da África.