Precipitação e infeliz coincidência derrubam o BRASIL

O BRASIL completo não pode perder para os reservas da Sérvia. Ponto.

Partindo desse princípio nada justifica o tropeço da seleção brasileira na abertura da terceira rodada em Gondomar, Portugal. A perda da invencibilidade é que menos conta, até porque mais cedo ou mais tarde o BRASIL cairia.

Caiu por 3 a 2.

A sensação que passa é que a vitória no terceiro set com relativa facilidade por 25/17 fez a seleção relaxar e sentar na vantagem. E ninguém imaginava que a Sérvia tivesse forças para reagir.

O time europeu cresceu no bloqueio, arriscou no saque e ganhou confiança ao empatar a partida. Já sem Wallace e com Leal bem abaixo do normal, a seleção não resistiu a juventude sérvia e entregou a partida no tie-break.

Renan chamou tarde demais Flávio e Lucas Lóh e errou ao apostar cedo em Bruno quando Cachopa vinha dando conta do recado. Precipitação e infeliz coincidência marcaram o retorno dele ao time.