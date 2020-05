Prefeito evita racha em Taubaté

Ortiz Junior, prefeito de Taubaté e responsável pelo vôlei na cidade, evitou racha dentro do clube.

A crise diretamente liga Renan Dal Zotto e Ricardo Navajas.

O blog apurou que uma corrente defendia a saída de Navajas, outra pela permanência do atual gerente e um dos responsáveis pelo projeto.

Ortiz Junior agiu rápido e estancou a crise.

Renan, que trouxe Javier Weber e montou o novo elenco, atuará como consultor. Não terá obrigação de estar na cidade e ficará ligado aos patrocinadores e investidores.

Ricardo Navajas foi prestigiado e continuará exercendo as mesmas funções.

O próprio Navajas confirmou ao blog:

‘Estarei com o prefeito até o final do mandato auxiliando no projeto. Iniciamos juntos e tenho compromisso com ele. Recebi outras propostas mas o prefeito me pediu para estar ao seu lado’.

Ricardo Navajas e Renan tiveram desavenças no passado quando Navajas, ainda técnico, fez duras críticas ao trabalho de Renan, iniciando a carreira como treinador. Ainda que não falem a mesma língua, ambos estão confirmados para 2020/21.

Até onde o blog chegou, Navajas se desculpou com Renan quando o mesmo foi apresentado em Taubaté.