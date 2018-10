Prestígio inabalável dos Estados Unidos reflete nas jogadoras que são cada vez mais valorizadas na China.

O vôlei dos Estados Unidos, apesar da seleção ter sido eliminado do mundial no final 6, continua valorizado em todos os lugares do mundo.

Prova disso é que o interesse dos clubes da China, atual campeã olímpica, nas jogadoras norte-americanas que cresce a cada temporada.

3 equipes chinesas anunciaram a contratação de nada mais que 5 atletas dos Estados Unidos, entre elas Kelly Murphy e Tori Dixon, que ainda estão no Japão onde os Estados Unidos disputarão contra as donas da casa o quinto lugar no mundial.

O jogo acontecerá na sexta-feira, dia 19, em Yokohama.

Kelly Murphy vai para o Shanghai.

Dixon e Madison Kingdon jogarão juntas no Beijing e a lista conta ainda com Kadie Rolfzen e a oposta Katherine Bell que assinaram com o Henan.