Pretendida pelo Praia Clube, Fabíola renovará no Rio. Drussyla e Peña são incertas

Pode cravar:

Fabíola continuará mais uma temporada no Rio. A renovação acontecerá. O blog apurou que a ex-levantadora da seleção brasileira tinha proposta do Praia Clube, antes do clube mineiro oficializar Lyara, mas não aceitou.

Se Fabíola fica, o mesmo não dá para dizer em relação as ponteiras Drussyla e Peña.

A primeira, até onde o blog chegou, ‘deu muito trabalho’, termo passado por um dos braços do time de Bernardinho, fã incondicional da atleta. Mas a coisa já não funciona como no passado quando Drussyla era considerada intocável.

Uma saída não está descartada.

Bauru olha com carinho o desfecho da história.

Yonkaira Peña é outra que pode buscar novos ares. A dominicana acha que foi pouco utilizada pelo treinador e tem mercado aberto, inclusive no BRASIL.