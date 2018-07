Prévia indigesta e o jogo que só Éder viu

A prévia da decisão do campeonato mundial de clubes foi indigesta para o BRASIL.

O Cruzeiro acabou não resistindo e perdeu de 3 a 1 para o Zenit Kazan, da Rússia. O resultado não altera em nada o destino das duas equipes que irão se encontrar na final marcada para o sábado.

UPCN, da Argentina e Paykan, do Irã, não devem resistir na semifinal.

O primeiro jogo entre Cruzeiro e Zenit foi bem distante do que se esperava, fraco tecnicamente e marcado pelos erros. Brasileiros e russos abusaram do direito de perder saque.

Leon e Mikhaylov foram os melhores do Zenit. Wallace e Leal se destacaram no Cruzeiro. E só.

Diferente do que disse o central Éder no fim do jogo, não vi em nenhum momento o Cruzeiro jogando de igual para igual com o Zenit. A equipe russa controlou a partida e não teve a vitória ameaçada apesar de ter perdido o terceiro set.

O Cruzeiro terá que jogar muito mais bola e errar menos contra-ataques se quiser ser campeão no sábado.