Princípio da razoabilidade e seleção à procura da bola

Não foi a primeira, mas o que se espera é que tenha sido a última lição.

A derrota do BRASIL para a Coreia por 3 a 1 foi importante. Vencer seria continuar iludindo, se iludindo e acreditar que o possível bronze, agora não mais, seria um bom resultado.

Errando no início na escalação, era só esperar a conta chegar no final.

O jogo mostrou, novamente, que determinadas jogadoras não funcionam na hora de resolver, caso específico de Amanda, invenção da comissão técnica da seleção. Não é todo dia que pegamos Quênia e Camarões.

Lavarini, profundo conhecedor da matéria, aproveitou o quanto pode a presença dela em quadra e só lamentou quando Amanda foi substituída por Drussyla, ainda bem abaixo do que pode render.

A diferença talvez esteja aí. Pode render. Drussyla voltou agora de lesão e a tendência é evoluir.

Por falar em voltar, Bia voltou, quando o time vinha bem com Fabiana e Mara. Voltou e saiu para a entrada de Fabiana e retornou para a saída de Mara, ou seja, uma salada de centrais, entra e sai absurdo e o BRASIL prepara a despedida da Copa do Mundo sem saber quem são as titulares.

A seleção continua buscando a identidade que perdeu. Identidade essa que se foi muito em função da presença de várias jogadoras incapazes de representar a seleção, convocadas sem qualquer mérito, descompromissadas e que ameaçam todo trabalho construído pela geração vitoriosa de Sheilla e Fabiana.

É uma equipe insegura nos momentos de definição e que pressionada naturalmente se entrega. Um time que se sustenta no ataque por causa de Gabizinha, única ponteira das 4 relacionadas, e a interminável boa fase de Lorenne, de quem sempre se desconfia.