Propaganda enganosa dá direito a reembolso em Belém

O Mangueirinho nos fez voltar no tempo.

Quase 7.500 pessoas numa noite de quarta-feira prestigiaram Campinas e Sesi. Saudade da época em que o vôlei lotava os ginásios pelo BRASIL afora.

Definitivamente não me agrada essa coisa de vender mando de quadra. Os dirigentes de Campinas no fundo deixam de lado aqueles que verdadeiramente acompanham o time no dia e dia.

Paciência.

André Heller, dirigente do clube, que se explique.

O desfalque de Serginho não justifica o jogo ruim do Sesi e o desempenho bem abaixo do esperado.

A maioria ficou devendo.

O levantador Bruno, de quem mais se esperava, acabou o jogo na reserva e viu o terceiro e quarto sets do banco.

Lucão e Douglas ficaram em quadra os 4 sets, foram os maiores pontuadores do Sesi, mas ainda assim não evitaram a derrota por 3 a 1.

O torcedor pagou e na verdade só viu um Campinas em quadra. É o caso típico de cobrar reembolso do Sesi.

O time de Horacio Dileo apenas errou menos e foi mais equilibrado nos 4 sets. Ganhou com méritos.

Destaque para Maurício no bloqueio e Rivaldo no ataque.

Vitória importante que faz o time voltar ao quarto lugar e brigar diretamente com Taubaté e Sesi pela vice-liderança.