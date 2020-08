PTT Spor da Turquia confirma saída de Leyva e contrata dominicana Lisvel Eve

Agora é oficial.

O contrato da peruana Angela Leyva foi rescindido. A jogadora não conseguiu embarcar para a Turquia por causa da pandemia do coronavírus.

O PTT da Turquia agiu rápido e fechou com a dominicana Lisvel Eve. Curiosamente, a última temporada da atleta foi no vôlei do Peru quando atuou pela Universidad San Martín, ex-time de Leyva.

Será a primeira experiência de Eve no exterior.

Ela completará 29 anos em setembro e joga como central.

Osasco, como o blog apurou, deixou as portas abertas para um possível retorno de Leyva ao vôlei brasileiro.