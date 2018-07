Deu certo. A Copa Brasil está salva.

Mérito que deve ser dividido entre a arbitragem, que operou o Cruzeiro especialmente no tie-break, e a perseverança do Sesi que jamais desistiu do jogo.

E nem poderia.

Se para o Cruzeiro ganhar ou perder parecia indiferente no início da partida, o Sesi sabia que não teria outra chance na temporada de ser campeão.

Era na Copa Brasil ou nada.

A vitória por 3 a 2 não dá o título antecipado ao Sesi, mas pelo que Taubaté anda jogando, inclusive nos 3 a 0 diante de Campinas, é o favorito no sábado e tem tudo para sair da fila.

Era nítido o alívio da comissão técnica e dos jogadores do Sesi no fim da partida.

O débito era grande. É grande.

Ninguém aguentava mais perder do Cruzeiro. Ainda que a vitória tenha sido alcançada na inexpressiva Copa Brasil, a euforia tomou conta do grupo dentro de quadra em Campinas.

Justificável.

A pressão é gigante no Sesi que ainda não devolveu o investimento.

A sorte é que como os dirigentes por lá se contentam com pouco não duvido que a famigerada Copa Brasil acabe convencendo aqueles que pagam a conta que o vôlei masculino dá retorno.

O Sesi, verdade seja dita, pode ter feito um bem enorme ao futuro da Superliga. Agora, mesmo que timidamente, se cria uma expectativa que de o Cruzeiro não é imbatível.

Só que a Copa Brasil não vale nada.

Nesse caso quando a esmola é demais o vôlei desconfia.