Quando o tie-break vira especialidade da casa

Se o que conta é a vitória, Osasco deixa o Rio de Janeiro, em tese, com a missão cumprida.

Foram duas contra a dupla Fla-Flu. Só que no meio desse caminho ficaram também dois preciosos pontinhos, os chamados irrecuperáveis.

Assim como acontecera na terça-feira diante do Fluminense, o time paulista também precisou de 5 sets para vencer o Flamengo no ginásio do Tijuca. Jogo que sugeria 3 a 0, mas que virou um angustiante 3 a 2, como folga apenas no quinto set.

Resultado que deve ser comemorado.

Osasco só venceu porque era o Flamengo do outro lado do quadra.

Atuação para ser esquecida. Falta de comprometimento e concentração inaceitáveis.

Pri Heldes, de novo, veio do banco para mudar a cara do time no tie-break. Aliás, foi a quinta partida consecutiva decidida no quinto set com saldo positivo de 4 vitórias e uma derrota. Aproveitamento acima da média naquilo que vem se tornando a especialidade da Osasco na Superliga.