Quanta diferença!

Alívio.

Pelo jeito a fase de experiências com Amandas da vida acabou.

Nada como ver um time completo em quadra. Com duas atacantes de ponta desde o início.

José Roberto Guimarães, como mandava o bom senso, não quis arriscar ainda que o adversário fosse a China B e usou Rosamaria como titular.

É bem verdade que o treinador não resistiu e colocou Amanda em algumas passagens no fundo. Mas não passou disso. Ainda bem.

O resultado, com o time inteiro, não poderia ser outro.

Vitória por 3 a 1, Rosa maior pontuadora e o BRASIL na final em Montreux, na Suíça.

A tendência é que a jogadora do Minas seja mantida entre as 6 para a decisão contra a Alemanha. Uma espécie de revanche para a seleção que perdeu para as alemãs na fase de grupos.