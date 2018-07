Quanta inocência, Fronckowiak.

Marcelo Fronckowiak reagiu. E não se esperava algo diferente. O técnico usou as redes sociais, algo raríssimo, e mostrou todo seu descontentamento com a diretoria de Canoas.

Mas o que o treinador imaginava? Alguma coisa diferente?

Existem exceções, não seria correto com aqueles que usam o bom senso, mas a maioria dos dirigentes age exatamente assim. Não serviu, rua.

E por que com Marcelo seria diferente? Só porque trabalha como assistente de Renan na seleção? Óbvio que não.

Ele é apenas mais um. Não foi o primeiro e não será o último tratado com inacreditável falta de ética.

Marcelo vive em outro mundo. Aliás, a carreira de sucesso deixou as portas abertas na França. Lá a educação é diferente.

O que se sabe é Canoas tinha R$ 2 milhões na temporada passada e terá que se adequar a nova realidade financeira.

Canoas, do campeão olímpico Gustavo Endres, erra. Se não tinha mais interesse em continuar com o treinador, direito do clube, por que não comunicar a decisão ao maior interessado?

O clube não descobriu ontem que não orçamento seria reduzido em 30%? Ou descobriu?