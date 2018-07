Quem muito explica, complica.

O polêmico pedido de dispensa de Dmitriy Muserskiy continua rendendo.

O jogador, conforme o blog divulgou, alegou problemas particulares e optou em não disputar o pré-olímpico da Alemanha na primeira semana de janeiro.

http://esportes.estadao.com.br/blogs/bruno-voloch/muserskiy-carrasco-do-brasil-diz-nao-e-pede-dispensa-na-russia/

A decisão de Muserskiy não repercutiu bem no grupo e principalmente com o técnico Vladimir Alekno.

Dois dias depois de dar a declaração pedindo afastamento, Muserskiy adotou um discurso mais sereno e bem político.

Afirmou novamente que não está no melhor da forma física e técnica e que não poderia render o máximo nos treinamentos. Ao mesmo, se contradizendo e mostrando sinais de arrependimento, Muserskiy disse que se for preciso ajudará a seleção somente nos jogos a partir do dia 5 em Berlim.

Quem muito se explica, complica.