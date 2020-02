Quem procura, acha!

Não falta trabalho no Sesc. Literalmente falando.

Desde o início da temporada, Giovane Gávio vem buscando a formação ideal. Se o técnico encontrou, só ele poderá responder, mas não é por falta de tentativa.

As entradas de Arthur e Tiago Barth foram determinantes para a virada em Campinas. O levantador argentino Matias parece prestigiado.

A campanha aceitável na Libertadores e a vitória por 3 a 2 no Taquaral provam a ligeira evolução do time em relação ao primeiro turno. O Sesc porém continua errando acima da média, o que compromete o desempenho dentro de quadra e impede pensar em algo melhor no futuro.

Irregularidade que persegue o Giovane desde a temporada passada.

Não dá para dizer que o Sesc seja confiável. Ainda.

Esse é o maior desafio do técnico.