Quem sobe no Grand Prix?

O próximo fim de semana será de decisão no Grand Prix.

4 seleções brigam pelo título da segunda divisão que dá direito de disputar a elite em 2017.

Porto Rico, República Dominicana, Polônia e Bulgária se classificaram para a fase final.

Os jogos serão disputados na cidade de Plovdiv, na Bulgária.

Sábado acontecem as semifinais.

De um lado estarão Bulgária e Polônia. Do outro República Dominicana e Porto Rico. Os ganhadores decidem o título no domingo e o campeão jogará a primeira divisão no ano que vem.

Almaty, no Cazaquistão, será sede da fase final da terceira divisão. Peru, Croácia, Colômbia e Cazaquistão estão envolvidos nas semifinais.

As peruanas, que ganharam os 6 jogos da fase de classificação, pegam a Croácia.

A Colômbia, quarta colocada, enfrenta o Cazaquistão.

Assim como em Plovdiv, a final será no domingo e o campeão sobe para a segunda divisão em 2017.