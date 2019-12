Rabadzhieva pode ser a novidade para os playoffs da Superliga

O nome de Dobriana Rabadzhieva, búlgara de 28 anos, está em pauta no BRASIL para a disputa dos playoffs da Superliga.

O blog apurou que a jogadora é monitorada por dois dos mais tradicionais clubes do país, ambos em dificuldade com as estrangeiras. O campeonato chinês terminará em breve e o Guangdong Evergrande, de Rabadzhieva, perdeu o primeiro jogo das semifinais para o Shanghai, de Larson, por 3 a 1.

Como as inscrições para a Superliga podem acontecer até janeiro, Rabadzhieva atuaria sem problemas tendo um razoável período de adaptação.

Para que a negociação com a búlgara seja concluída, nessa caso, uma das estrangeiras dos clubes interessados seria necessariamente liberada. Na outra hipótese, mais distante, o tema é encarado com mais cautela até que uma das atletas do clube confirme recuperação física.

Quem realmente fechar com Rabadzhieva terá que esperar no mínimo até meados de janeiro. Ela estará com a seleção da Bulgária em Apeldoorn entre 7 e 12 de janeiro para a disputa do pré-olímpico europeu.

Além da Bulgária, estarão na Holanda as seleções da Turquia, Alemanha, Polônia, Bélgica, Croácia e Azerbaijão.