Racismo irracional e que dói na pele

O racismo é um problema social, econômico e de saúde mental.

O episódio envolvendo a norte-americana Deja McClendon, chamada de ‘macaca’ nas redes sociais, é inaceitável. O pior é que diariamente acontecem episódios semelhantes pelo mundo afora. No BRASIL a coisa é escancarada.

Chamar alguém de macaco pelo fato de ser negro é racismo, e portanto não interessa em que contexto a agressão é proferida, se num estádio de futebol, na rua, no ginásio ou nas redes sociais. Assim como reagir a uma provocação usando termos ofensivos à cor da pele não se justifica, nem no campo desportivo, nem numa discussão de trânsito.

O preconceito racial molda o imaginário brasileiro e é crime que não permite atenuantes.

Os racistas se escondem. São covardes e não aparecem com medo de represálias. Esses indivíduos adotam essa prática antes de qualquer reflexão.

O fato é que sim, ele existe e se mostra cada vez mais presente em nossa sociedade.

O preconceito nunca acabou, apenas se transformou ao longo dos tempos, abandonou um viés declarado para adotar um caráter velado. O racismo, lamentavelmente, insiste em imperar na sociedade por meio das heranças do passado, que propiciam discrepâncias alarmantes no âmbito educacional e, por conseguinte, no profissional chegando ao esporte.

Não custa lembrar que o BRASIL possui uma dívida irresgatável para com a população negra.

Mas os brasileiros são hipócritas. Aqui, o racista é sempre o outro.

O BRASIL, infelizmente, assim como qualquer outro, é preconceituoso. Deja sentiu isso na pele.