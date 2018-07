Radostin Stoytchev é o nome mais cotado para assumir Polônia

Os jogos olímpicos do Rio já fazem parte do passado. A Polônia, campeã mundial, mira a Olimpíada de Tóquio em 2020.

A eliminação nas quartas de final para os Estados Unidos pode custar caro para Stephane Antiga.

A Federação da Polônia não descarta substituir o técnico.

Alguns nomes começam a surgir. O búlgaro Radostin Stoytchev é um dos mais cotados.

Stoytchev, de 46 anos, dirigiu o Trentino, da Itália, até a temporada passada. Ele comandou a seleção da Bulgária por duas oportunidades. A última depois dos jogos olímpicos de Londres. Stoytchev durou pouco tempo no cargo e pediu demissão em 2013 alegando conflitos políticos com os responsáveis pelo vôlei do país.

Antiga mantém o discurso otimista e disse quando chegou ao país que pretende continuar como treinador da seleção polonesa.

Os dirigentes da federação ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.