Ranking: Ctrl-C + Ctrl-V

Assim foi a primeira reunião para elaboração do ranking para a temporada 2016/17.

A tendência é que sejam mantidos os mesmos critérios aplicados atualmente. Os representantes dos clubes saíram do encontro realizado na última terça-feira no Rio de Janeiro com a certeza de que nada, ou praticamente nada, deve mudar.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, aguarda para dar o próximo passo.

Os clubes estão com a bola. A partir de agora cada um vai enviar por escrito o que pensa ser o ideal em relação a pontuação dos atletas. Quem sobe e quem desce no ranking.

Nesse caso podem surgir novidades tanto no masculino quanto no feminino. Certo é que o limite não muda, ou seja, cada time só poderá ter 2 atletas de 7 pontos.

O mesmo se pode dizer do número de estrangeiros por time: 2 no máximo.

A questão do bônus pela idade está em discussão, especialmente depois do episódio envolvendo a jogadora Elisângela após a final do campeonato paulista.