Ranking sem critério ameaça emprego e incentiva fuga para o exterior

Complicado entender o ranking divulgado recentemente pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Algumas constatações básicas, tristes ao mesmo tempo, e questões bem pertinentes.

Por que será que ninguém desce de posto?

Me refiro especificamente as jogadoras de 7 pontos. Gabi foi merecidamente incluída nessa lista para a próxima temporada. Até aí ok.

O que não dá para entender é como por exemplo Jaqueline tem 7 pontos? Que bola ela jogou para ser considerada top?

A própria jogadora é a mais prejudicada. Primeiro vai se iludir podendo ainda achar que está entre as melhores. Segunda dificultará certamente o futuro da mesma para se encaixar nos principais times do BRASIL.

Sheilla vive mesmo dilema, com uma pequena diferença. Sheilla ainda tem bola pra gastar. Hoje porém é banco no Vakifbank, então por que soma 7 pontos?

Não seria natural cair para 6?

Sheilla não ficaria nem um pouco chateada e as portas no país se abririam novamente para a oposta da seleção.

O ranking tem lá suas coisas positivas como dar privilégios as jogadoras que passaram dos 36. Faz sentido.

De qualquer forma o desenho atual do vôlei feminino deveria ser levado em consideração antes da formação do ranking. Apenas Rio e Osasco seguem com algum cacife e olhe lá. O Rio, segundo consta, deve tirar até 40% da verba que será destinada ao time masculino do Sesc.

O Sesi acabou. Bauru, Praia e Minas sobrevivem e ganham espaço. Brasília não se sabe até quando vai durar em função da crise no governo.

Os demais não podem sonhar com jogadoras de 7 pontos.

Qual a alternativa?

Europa ou Ásia.

Esse cenário, aliado ao ranking e a condição financeira do país, implica dizer que boa parte das jogadoras da seleção podem deixar o país e outras sem o mesmo ibope seguirão essa linha para centros menores.

Isso sem contar as atletas que correm o sério risco de desemprego. Aceitar a realidade financeira dos times pequenos é uma saída.

Duvido muito que a vaidade permita. Tem gente que prefere ficar em casa.