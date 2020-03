Ranking: vitória delas, mérito de poucas em episódio de coragem e covardia

O fim do ranking representa um enorme alívio para as principais jogadoras do BRASIL, aprisionadas durante anos por um regime ultrapassado e interesses pessoais.

A verdade dos fatos, famoso quem é quem, após a tentativa do golpe na primeira reunião, exige reflexão das atletas a partir de agora quando as cartas serão dadas e as peças movimentadas.

Nem todas rezam na mesma cartilha.

O mérito é daquelas que deram a cara para bater, não se esconderam, se manifestaram de imediato e bateram de frente contra os clubes opositores, articuladores do golpe e CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Thaísa, Sheilla, Fabizona, Gabizinha e Natália.

Algumas se esconderam atrás dos patrões. Nomes fortes que fizeram falta nesse movimento, perderam crédito e se calaram com medo de represálias evitando ir de encontro aos anseios dos chefes.

Sorte delas é que as 5, Thaísa, Sheilla, Fabizona, Gabizinha e Natália, nem todas até então de 7 pontos, não esmoreceram. Esse seleto grupo usou as redes sociais, poderoso instrumento de trabalho, para pedir apoio, expressar todo descontentamento, desigualdade e principalmente denunciar a armação.



Hoje, libertadas, se sentem aliviadas.

Uma virada de página que fica marcada pela coragem de poucas, covardia de muitas, e registrada na história do vôlei feminino do BRASIL.