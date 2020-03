Rapha descarta aposentadoria e abre as portas para Bruno em Taubaté: ‘Será muito bem-vindo’

A história do vôlei de Taubaté passa por Rapha.

O levantador é ídolo na cidade e referência do projeto. Respeitado dentro e fora de quadra. Não tem ninguém que se identifique mais com o clube do que ele.

Assim como conversou com Renan Dal Zotto, o blog procurou Rapha para falar sobre o tema.

Aos 40 anos, ele se considera em ótima forma física e técnica. Portanto, se engana quem acha que a contratação de Bruno significará a aposentadoria do jogador.

‘Me sinto muito bem. Não tem essa de aposentadoria. Não por enquanto e não para a próxima temporada. Ainda tenho planos e desafios profissionais como atleta e enquanto me sentir útil vou jogar. Agradeço a consideração da diretoria e não descarto trabalhar como gestor de Taubaté no futuro. Não agora’.

Rapha aproveitou e falou da chegada de Bruno para 2020/21:

‘A gente sempre se respeitou e temos mantido contato. Eu e o Bruno formamos uma ótima dupla na seleção e podemos repetir essa parceria vitoriosa em Taubaté. Se a coisa for confirmada, como tudo indica, ele será muito bem-vindo. Quem ganha é o treinador e consequentemente o time. Somos dois caras vividos no esportes, experientes e vamos nos ajudar no dia a dia’.

O capitão falou de crise financeira que atravessa Taubaté e garantiu que os atrasos não irão interferir no desempenho do time nos playoffs da Superliga.

‘É claro que ninguém gosta de viver essa situação, mas acontece. Eu tenho confiança que os débitos serão regularizados em breve. Conheço muito os envolvidos e acredito neles. São pessoas íntegras, corretas e garanto que tratam o projeto com seriedade e lealdade, principalmente o prefeito Ortiz. O que posso garantir é que nós vamos continuar fazendo nossa parte nos treinamentos e nos jogos’.

Taubaté é o líder da Superliga com 54 pontos.

No sábado o time recebe o Sesi encerrando a fase de classificação.