Rapha, do Taubaté, vira ameaça para Rapha, do Trentino.

Igualar a marca alcançada na Itália é difícil. A distância ainda é grande. São dois Raphas em questão.

O levantador de Taubaté colocou mais um título no currículo após faturar a Copa Brasil no sábado em Campinas.

O que Rapha fez na Itália nenhum jogador brasileiro até hoje passou perto. Números que transformaram o levantador mais reconhecido no exterior do que no BRASIL.

Tricampeão italiano, tricampeão da Copa Itália, bicampeão da Supercopa, bicampeão da Champions League e tetracampeão mundial de clubes. Tudo isso pelo Trentino.

Rafa conversou com o blog. Aos 37 anos, anda apaixonado e de bem com a vida. Enalteceu a parceria com Taubaté, mais um título contra o Sesi, falou da chegada de Renan para a seleção e disse que ainda tem ‘muita lenha para queimar’.

O que muda a partir do título conquistado por Taubaté?

Ganhar a Copa Brasil foi muito importante para nosso grupo. Aumenta confiança, moral e nos faz pensar em desafios ainda maiores daqui para frente. Taubaté pode crescer mais como time e vamos atrás dos objetivos. O projeto sai fortalecido e me sinto orgulhoso de fazer parte dessa parceria tão vitoriosa.

Ganhar do Sesi tem um sabor especial?

O sabor é ganhar, vencer sempre, não importa quem esteja do outro lado da quadra. Vencer o Sesi só aumenta o mérito da conquista. Os jogos contra eles são muito equilibrados e temos tido a competência de ganhar sempre. Eu pessoalmente digo que é prazeroso demais.

O que você espera do trabalho do Renan?

Será uma responsabilidade enorme. Pegar um novo grupo, ciclo olímpico e cercado de expectativa, dúvidas e questionamentos. Renan me parece ser um cara capacitado. Tomara que faça as escolhas corretas e consiga manter o vôlei do BRASIL no lugar mais alto do pódio. Torço por ele.

Até onde vai esse Rafa?

Boa pergunta. Não sei. Sem demagogia eu me sinto muito bem de cabeça e fisicamente. Amo o que eu faço. Acordo todos os dias com a mesma disposição e treino 100%. Me sinto extremamente motivado, aceso e pretendo jogar em alto nível por muitos anos ainda. Taubaté tem feito bem para mim e para minha família. Acho que vão aguentar o Rafa por um bom tempo ainda. Tenho bastante lenha para queimar.

Você acha que tem o mesmo reconhecimento aqui no BRASIL se comparado ao vôlei da Itália?

Não. O reconhecimento lá fora é maior especialmente pelo tempo que passei fora do país. Joguei muito tempo no exterior e na Itália ganhei simplesmente tudo que disputei quebrando recordes de conquistas como estrangeiro. Eles também são apaixonados pelo esporte. Hoje tenho uma legião grande de fãs aqui no BRASIL alguns inclusive que me acompanhavam lá na Europa. A verdade porém é que lá fora o reconhecimento de fato é maior.