Rapha pede passagem e Leal alimenta sonho de Bernardinho

Um é o sonho de consumo de Bernardinho. O outro aparece frequentemente nas convocações, mas raramente joga.

Leal, do Cruzeiro, e Rapha, do Taubaté, fizeram a diferença por suas respectivas equipes e foram os destaques da sexta rodada da Superliga.

Não por acaso, Taubaté e Cruzeiro lideram com folga. Os dois somam 15 pontos e já abriram 4 de diferença em relação ao time de Campinas, terceiro colocado.

Rapha comandou Taubaté e transformou o que seria em tese um jogo complicado em fácil. Taubaté sobrou e não deu chances ao Sesi na vitória tranquila por 3 a 0.

Ao optar por Japa na linha de passe, o técnico Cezar Douglas fez Taubaté andar e facilitou a vida de Rapha. O levantador distribuiu o jogo com muita eficiência e escolheu sempre as melhores opções de ataque facilitando a vida dos ponteiros e dos centrais.

O Sesi, quinto colocado, segue capenga e ainda sem encontrar a formação ideal. Gustavão, Serginho e o regular Douglas Costa se salvam.

Em Contagem, o Minas ensaiou fazer jogo duro com o Cruzeiro mas não resistiu e caiu por 3 a 0.

O Minas até conseguiu nos dois primeiros sets manter a partida equilibrada e sob controle, mas esqueceu que de combinar com o cubano Leal.

Inspirado, o atacante foi fundamental nos momentos decisivos.

O mais preocupante para os adversários, é que o Cruzeiro ainda não está jogando tudo que pode. O Minas, valente, tem time para brigar na parte de cima da tabela e o décimo lugar não condiz com a realidade.

Nos demais jogos, o ainda instável Campinas bateu fora de casa São José por 3 a 1. O resultado ainda mantém São José entre os 8 primeiros.

Bento Gonçalves se recuperou da derrota no clássico contra Canoas e venceu Maringá por 3 a 0. Com os 3 pontos conquistados, Bento assumiu o oitavo lugar. Maringá segue em penúltimo com 2.

O surpreendente Montes Claros ganhou mais uma. Diante da fanática torcida, o time derrotou Juiz de Fora por 3 a 0 e chegou aos 10 pontos.

O clássico gaúcho Voleisul e Canoas fecha a sexta rodada na terça-feira. Se vencer, o Voleisul pode roubar o terceiro lugar de Campinas. Canoas entra no G8 se conquistar a vitória.