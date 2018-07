Rapha volta à seleção brasileira sob comando de Renan

A Olimpíada do Rio ficou no passado.

Rapha, levantador de Taubaté, poderá construir uma nova história na seleção brasileira agora sob comando de Renan Dal Zotto.

O blog apurou que o jogador estará na lista que será divulgada após a decisão da Superliga entre Cruzeiro e Taubaté dia 8 em Belo Horizonte.

Rapha recebeu propostas para voltar ao vôlei europeu mas a tendência é que cumpra o contrato e fique mais um ano no BRASIL. Ele assinou até 2018 com Taubaté.

Clubes da Itália e da Rússia procuraram o levantador.

Rapha está com 37 anos, foi vice-campeão mundial em 2014, fez parte do grupo que participou da Liga Mundial no ano passado e acabou sendo preterido por Bernardinho para os jogos olímpicos.