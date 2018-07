Razões de sobra para (não) comemorar o fim da temporada

As seleções masculina e feminina fizeram o dever de casa e conquistaram o título sul-americano.

O time masculino andou derrapando mas venceu com sobras a desfalcada Argentina na final. O time feminino não teve dificuldades e bateu com enorme facilidade a seleção do Peru.

Foi uma ano complicado e de dissabores.

Nenhum título de expressão, pelo contrário.

O campeonato sul-americano está sendo valorizado, mas não serve de parâmetro para nada. É querer se iludir.

2015 chega ao fim.

Foi um ano atípico com o BRASIL zerado.

A temporada 2015 termina e não deixa saudades.

2016 não pode ser pior.