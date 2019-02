Realidade bate à porta do Sesc e jogadores poderão ser multados em 30% dos salários

Para combater a crise, Giovane Gávio, técnico do Sesc, adota linha dura. E se as metas estabelecidas não forem cumpridas, vai doer no bolso dos jogadores.

O blog apurou que os atletas poderão ser multados em 30% dos salários caso o time não reaja na Superliga e deixar escapar a quarta colocação.

Foi essa a solução encontrada pelo técnico Giovane Gávio para mexer com os brios dos jogadores. Eles já estão cientes da possível punição.

O Sesc é ameaçado por Minas e Campinas. O time perdeu 4 dos últimos 5 jogo, a última para o modesto Itapetininga em casa por 3 a 1.

O clima entre os atletas e a comissão técnica é ruim. Após a derrota no sábado passado, o treinador fez duras ameaças ao elenco. O blog trouxe a informação.

O Sesc soma 36 pontos.

Minas e Campinas estão com 30. O próximo jogo será na quinta-feira, dia 28, contra o Sesi em São Paulo. Faltam 3 rodadas para o encerramento do returno da Superliga.