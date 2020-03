Recado na lata para CBV e tapa na cara do Sesc. Palmas para Wallace que ele merece

Vergonhoso é pouco, caro Wallace.

O vôlei se ressente de jogadores como você. Autêntico, corajoso e direto. Como é bom constatar que nem todos são passivos e coniventes.

O que se viu no Tijuca é algo que vem se tornando rotina nos principais jogos da Superliga. Erros de arbitragem. Um campeonato com a cara da atual gestão da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Na vitória do Sesc sobre o Sesi por 3 a 1, o árbitro Felipe Antônio Santos, prestigiado pela CBV, se atrapalhou todo. Ele e sua equipe. Aquele mesmo que operou Osasco contra o Rio há algumas semanas.

Lembra?

Isso numa partida fácil e que não valia nada.

O que estava em jogo era a dignidade e o profissionalismo para os jogadores do Sesc, traídos a apunhalados por trás pela empresa que anunciou o fim do time com a Superliga em andamento.

A vitória foi a resposta.

Quanto ao video challenge, é bom os jogadores esperarem sentados, porque em pé vão cansar.



A reciclagem é sim possível.

Possível e necessária, desde que outros atletas se manifestem, saiam de cima do muro e entendam de uma vez por todos que são eles que proporcionam o espetáculo. Reciclagem essa que só irá funcionar se começar pelo alto escalão da CBV.

Palmas para Wallace que ele merece.