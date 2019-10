Reféns da Superliga, clubes assistem de mãos atadas crescimento e libertação do NBB

A Superliga parou no tempo.

Enquanto isso o NBB, Novo Basquete Brasil, fecha contrato com novos parceiros. A próxima edição do torneio terá 100% dos jogos transmitidos após acordo firmado com a DAZN, serviço de streaming de esportes ao vivo.

Contrato, segundo consta, no valor de R$ 4 milhões. Isso sem contar com a continuidade das partidas exibidas pelos canais fechados e uma emissora aberta.

E a Superliga?

Bem, a Superliga continua nas mesmas mãos. Não anda.

Isso por causa da falta de ambição, coragem e passividade daqueles que comandam o principal campeonato do país. Alguns clubes indiretamente, são coniventes, e aceitam as regras e imposições da emissora detentora dos direitos de transmissão.

Amarrada e atrelada, a Superliga não evolui.

É a mesma desde sua criação e não sai do lugar. Pior, andou para trás e vê a concorrência crescer.

A insatisfação dos patrocinadores, que não podem ter os nomes divulgados nos eventos transmitidos, não é de hoje. Mas nada acontece.

Tudo fica na ameaça.

Os clubes aceitam, lambem os beiços com dois joguinhos por semana em canal fechado, e olhe lá, e a irrisória ajuda de custo nas passagens aéreas e estadia. Depois reclamam da sorte.