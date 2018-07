Regiane, do Rio, ironiza Osasco, cria mal-estar e acirra rivalidade entre os clubes

A experiente Regiane Bidias, mais conhecida no vôlei como Régis, resolveu tirar um sarro da campanha ruim de Osasco no mundial do Japão.

A competição, que teve o Vakifbank como campeão, terminou no último fim de semana e Osasco acabou na sexta colocação.

Regiane ironizou o co-patrocinador do clube paulista e posou para fotos sentada numa caixa amarela com dizeres semelhantes ao nome oficial.

Como se não bastasse, a atleta, usando uma cartolina, provocou a torcida de Osasco usando o refrão da música criada durante a última Superliga pelo marketing do clube paulista.

O Rio, de Regiane, foi pela segunda vez vice-campeão do mundo.