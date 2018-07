Reinado de Osasco ameaçado. Praia é convidado para jogar Mundial de Clubes.

O Praia, atual campeão brasileiro, recebeu convite para jogar o Mundial de Clubes que acontecerá no fim do ano na China.

O blog apurou que são grandes as chances do Praia aceitar o convite e representar o BRASIL na competição. Caso sinalize positivamente, o país teria dois times no campeonato.

O Minas, que venceu o Sul-Americano, está confirmado.

O Praia jamais jogou o mundial que tem o Vakifbank, da Turquia, como atual campeão.

Para essa temporada o clube mineiro trouxe Rosamaria, Carol, Carli Lloyd, Paula Borgo e Michelle. O Praia manteve Fabiana, Fernanda Garay, Nicole Fawcett e a líbero Suelen.

Amanda, Walewska e Claudinha acabaram dispensadas.

Minas e Praia irão tentar igualar o feito conquistado por Osasco em 2012. O Rio, de Bernardinho, coleciona dois vice-campeonatos.