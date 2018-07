Renan desafia Taubaté e convoca Lucarelli. Médico do clube não recomenda apresentação e exige garantias da CBV.

Desespero com ousadia.

Assim dá para definir a atitude de Renan, técnico da seleção.

Mesmo ciente que Taubaté seria contra a convocação de Lucarelli, o treinador colocou o nome do jogador na lista e conta com a apresentação dele em Saquarema no dia 17, quando o grupo começa a se preparar para o campeonato mundial.

O blog trouxe ontem a informação que o clube paulista não liberaria o atleta.

O médico de Taubaté, Dr Alexandre Paiva falou com o blog:

‘Haverá uma reunião na próxima semana entre as comissões técnicas da seleção e do clube para definirmos a situação do atleta em relação a esta convocação. Os atletas retornaram aos treinos nesta semana e precisamos alinhar o retorno progressivo do Lucarelli tanto no clube quanto na seleção’.

Dr Paiva deixou claro o pensamento do clube que é preservar a integridade física do atleta:

‘Não recomendo a ida do atleta sem antes definirmos juntamente com a comissão técnica da seleção um retorno progressivo e sem expor o atleta a nenhum risco de nova lesão. Por isso a importância desta reunião para alinharmos as condutas daqui para frente, sempre pensando no bem estar comum. O atleta está sempre em primeiro lugar’.

O blog tentou contato com Renan que não retornou a ligação.