Renan ganha sobrevida e ‘Senado’ perde força após novo vice para a Polônia.

O segundo vice-campeonato consecutivo para a Polônia irá significar mudanças a curto prazo na seleção.

Lipe, segundo o blog apurou, se despediu e não jogará mais com a camisa do BRASIL. Esse também foi o último mundial do levantador William que ficou com a medalha de prata assim como Rapha e Bruno em 2014.

Murilo, literalmente usado por Renan na VNL, já tinha ido.

Sobraram Bruno, capitão, e Lucão.

A surpreendente campanha no mundial diminui a pressão em cima do técnico Renan que estava ameaçado de ter o trabalho interrompido em caso de novo fracasso como acontecera na VNL.

O vice-campeonato, diante do cenário que se desenhava antes da competição, superou as expectativas.