Renan, político, freia insatisfação na seleção e estuda levar 5 ponteiros e 1 líbero para o Mundial.

Renan, técnico da seleção, pode ter encontrado uma solução para aliviar o clima de insatisfação que atinge parte da seleção antes do Campeonato Mundial.

Se nada acontecer e não surgir nenhum imprevisto, o técnico deverá levar 5 ponteiros e apenas 1 líbero para a competição.

Lipe, lesionado, é o pivô do descontentamento do grupo como o blog noticiou. O jogador ainda não está recuperado do problema no cotovelo, não pode ser exigido, necessita tratamento diferenciado e ainda assim, pelo fato de ser um dos ‘senadores, será mantido na seleção.

Para não perder de vez a mão, o treinador, estrategicamente, deverá confirmar em breve as permanências de Lucas Loh, Kadu, Rodriguinho e Douglas Souza na seleção.

Nesse caso apenas Thales iria como líbero.