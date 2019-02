Renan terá contrato de 1 ano, salário de R$ 30 mil e tendência é assumir Taubaté contra Ribeirão Preto.

Conforme o blog antecipou, Renan Dal Zotto, procurado por Taubaté, aceitou a proposta e foi anunciado oficialmente como novo técnico do clube.

Renan assinará contrato por 1 ano, ou seja, até o fim da Superliga 2019/2020. O blog apurou que o técnico irá receber aproximadamente R$ 30 mil de salário.

A tendência, diferente do que as partes imaginavam, é que ele se apresente na segunda-feira e inicie imediatamente os trabalhos com o grupo.

A estreia deve acontecer na quinta-feira, dia 28, contra Ribeirão Preto no Abaeté.

O blog procurou o técnico. Renan não retornou o contato.