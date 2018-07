Renovação de Karine indica permanência de Hooker no Minas

Macris chega ao Minas para ser titular. Fato.

Só que a renovação de contrato de Karine foi a melhor notícia para o torcedor mineiro.

Ainda que se discuta as virtudes de Macris e Karine, a permanência da levantadora reserva no elenco é o maior indício que Hooker continuará no Minas conforme o blog antecipou recentemente.

O procurador Eduardo Fonseca, marido de Karine, é o mesmo que cuida dos interesses de Hooker.

A negociação casada, ou pacote, é cada vez mais comum nos clubes.

O Minas não é o único.

A ex-jogadora Ana Flávia colocou Fernanda Garay e Suellen no Praia, garantiu Claudinha, que estava ameaçada, e renovou Fabiana.

No caso do Minas a situação é ainda mais curiosa porque tudo isso está acontecendo sem que o novo técnico tenha sido contratado.