Renovação de Martínez é prioridade no Praia Clube

Brayelin Martínez virou unanimidade no Praia.



A renovação de contrato da jogadora dominicana é prioridade no clube mineiro. O blog apurou que os dirigentes já se movimentam nos bastidores para não correr nenhum risco de perder a atleta.

A Europa é ameaça.

Apesar de concentrado e envolvido na decisão do Sul-Americano, sexta-feira contra o Minas, o clube já pensa na temporada 2020/21 e com Martínez no elenco.

Versátil e regular, ela virou referência e em pouco tempo conquistou o Praia.