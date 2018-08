Reportagem confirmada: É melhor não subestimar o Cruzeiro.

Conforme o blog bancou no fim do mês passado e adiantou com exclusividade, o Cruzeiro, finalmente, pode anunciar oficialmente a chegada do francês Kevin Le Roux.

Não dá efetivamente para subestimar o clube mineiro.

O time perde os cubanos Leal e Simon e traz Sander e Le Roux. O Centro de Inteligência do Cruzeiro foi cirúrgico. Não dá para iludir o torcedor e dizer que a equipe formada supera a da temporada anterior.

Não.

Leal e Simon são melhores que Sander e Le Roux.

Fato.

Só que se engana redondamente quem pensa que o Cruzeiro será presa fácil nas mãos de Taubaté, Sesc e Sesi, aqueles que são na prática os únicos capazes de fazer frente ao hexacampeão brasileiro.

Longe disso.

A base está mantida, Cachopa faz a mão e Sander e Le Roux seriam titulares em qualquer time do BRASIL.

Fácil.

Isso significa que o Cruzeiro perdeu força mas continua forte. A diferença deve diminuir e talvez não seja tão favorito como em edições anteriores que sobrou a turma.

Mas com o elenco que formou para a temporada 2018/19 pode perfeitamente sonhar com o heptacampeonato.