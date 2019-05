Reviravolta: Alikaya deixa Eczacibasi, clube cobre proposta do Casalmaggiore e leva Carli Lloyd

Carli Lloyd será companheira de Natália na Turquia.

A jogadora norte-americana, conforme o blog informou, estava acertada com o Casalmaggiore, da Itália. Acontece que o Eczacibasi foi pego de surpresa no fim de semana com a decisão de Gamze Alikaya, dada como certa, de sair do clube.

Numa ação rápida e que envolveu cifras elevadas, cerca de 250 mil euros, 100 a mais do que Lloyd ganharia na Itália, a ex-atleta do Praia Club não teve outra alternativa e aceitou a proposta para substituir Alikaya.

Lloyd jogará na Turquia pela primeira vez.

O Casalmagiore está no mercado.