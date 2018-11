Ricardinho 3 x 0 Lipe.

Deu Maringá.

No jogo envolvendo os times dos ‘presidentes’, Ricardinho, de Maringá, e Lipe, de Ribeirão Preto, a equipe do ex-levantador da seleção brasileira e do próprio clube paranaense levou a melhor ganhando por 3 a 0.

Ricardinho e Lipe são os gestores dos projetos nas duas cidades.

Além de garantir os 3 pontos, Maringá entrou pela primeira vez na zona de classificação para os playoffs assumindo a oitava colocação da Superliga.

Ribeirão, em baixa, ainda não venceu e está em décimo com 4 derrotas.

Maringá recebe o surpreendente Itapetininga na quarta-feira, enquanto Ribeirão sai para jogar contra Caramuru, na zona do rebaixamento.