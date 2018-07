Rio 2016: o medo do perigo é pior do que o perigo real?

15 dias. Duas semanas.

É o tempo nos separa da abertura dos jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

Os governantes, as autoridades e os responsáveis pelo evento garantem que tudo estará 100%. Tomara.

O que eles não sabem ou preferem ignorar é a imagem ruim e a sensação de medo da maioria dos atletas que irão desembarcar em breve por aqui.

O que muitos insistem em chamar de ‘exagero’ da mídia é real.

É uma mistura de ansiedade com impotência. As notícias que chegam do Rio lá fora são alarmantes.

De todas os atletas e técnicos que conversei pessoalmente, quando da realização do Grand Prix, ou pelas redes sociais, nenhum, repito, nenhum deles cogita levar os familiares para a cidade. E não foram poucos.

Norte-americanos, italianos, holandeses, franceses e chineses compartilham da mesma opinião.

A saúde e a segurança são os pontos mais questionados.

As notícias dando conta de que a Força Nacional de Segurança, o Exército, a Marinha vão atuar nos 15 dias de evento não diminuem a insegurança.

Policiais civis fizeram recentemente protesto no aeroporto internacional do Galeão mostrando uma faixa com os dizeres “Bem-vindo ao inferno” no desembarque. O tema rodou o mundo.

Segurança pública zero. O Rio é uma das mais caras do mundo e que não oferece paz e segurança. O que dizer então de educação, saúde e cultura. A violência declarada não é caso atípico. Faz parte do cotidiano do carioca. Assusta, revolta e não tem fim.

Algo cruel e inaceitável.

O Rio que vai receber a Olimpíada está totalmente desprotegido. Uma insegurança generalizada. É a realidade. Não ficção.

Os jogadores confessaram que nos respectivos países de origem a mídia faz alertas quase que diários sobre os riscos que o Rio representa para cada um deles.

‘Até onde fomos informados lá no Rio os professores, policiais, agentes de saúde e as demais categorias do funcionalismo público ganham muito mal’, relata um dos membros da comissão técnica dos Estados Unidos, Jamie Morrrison. ‘Isso pesa’.

É. Ele não está errado.

‘Não temos autorização para botar os pés fora da Vila Olímpica’, afirma Rouzier, estrela da França.

O que se sabe é que integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) tem informações de que brasileiros morando no país fazem contato com integrantes do Estado Islâmico.

A Agencia Brasileira de Inteligência (Abin) prioriza a identificação. Os agentes querem identificar os possíveis brasileiros envolvidos no anúncio feito através do Telegram sobre a criação do grupo ‘Ansar al-Khilafah’ que declarou lealdade ao Estado Islâmico no Brasil.

A sensação é que somente com muita sorte que o evento escapará de um desastre.

Meio milhão de pessoas devem estar no Rio e com uma força de segurança de apenas 85 mil.

A organização é ‘tão eficiente’ que o VLT ficou sem energia apenas uma semana depois que abriu. Isso sem contar que as linhas de metrô de US$ 3 bilhões ainda não estão terminadas e dificilmente serão testadas antes dos jogos.

O esquema de corrupção na Olimpíada de Inverno em Sochi 2014 aponta que quase um terço dos custos foram diretamente para esquemas de desvio.

E aqui?

Bem, serão 10500 atletas de 205 países. 306 disputas de medalhas. 139 femininas, 9 mistas e 161 masculinas. 42 esportes sendo Golfe e Rugby voltam aos jogos depois de 112 e 92 anos. 34 locais de competição em 4 regiões da cidade.

R$ 7,5 milhões de ingressos e 45 voluntários envolvidos com 8 mil funcionários.

O Rio será testado. Apesar dos atrasos, apesar do superfaturamento de obras e apesar do medo, a coisa vai acontecer.

De que maneira ninguém sabe. Ninguém é capaz de prever.