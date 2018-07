Rio acumula milhas e devolve esperança ao Sesi

O Rio fez mais do que um simples passeio em São Paulo.

O time, líder da superliga, mostrou seriedade, atuou com força máxima, venceu como quis o Sesi por 3 a 0 e acumulou milhas.

Mas não foi só isso.

Indiretamente, o Rio mostrou o lado solidário. O resultado do jogo devolve esperança ao Sesi.

Do jeito que as coisas caminhavam, o time paulista, mesmo perdendo para todo mundo, seria obrigado a jogar os playoffs da competição.

Agora não.

Talvez o grupo de jogadoras seja poupado desse sacrifício.

Com a vitória do Pinheiros contra Rio do Sul, dependendo de uma combinação de resultados na última rodada, bastaria ao Sesi perder para Bauru que as atletas literalmente de férias.

Não seria ruim.

Não mesmo.

A eliminação poderia amenizar o sofrimento de muita gente.