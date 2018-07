Rio, ainda, não nega. Mas como irá sobreviver sem Gabizinha?

A informação dessa vez não foi rebatida, pelo menos por enquanto, e se confirmou.

Curioso, não?

Conforme o blog bancou ainda em Nagoya durante a Copa dos Campeões, Gabizinha será operada e não joga mais em 2017.

Notícia ruim e sempre preocupante.

Prevaleceu porém o bom senso. Só que nem sempre isso acontece. A vaidade e a rixa entre clube e seleção, antiga no esporte, quase sempre deixa o atleta em segundo plano.

Não foi o caso.

Prevaleceu a palavra do competente médico da seleção Júlio Nardelli que sugeriu a cirurgia. A lesão é no tendão patelar do joelho direito.

Gabizinha, excelente menina e atleta exemplar, é uma das jogadoras mais importantes da seleção brasileira. Hoje é titular numa das pontas independentemente de quem esteja fora.

Ela vai abrir mão da Superliga, ou o início da competição, para poder estar 100% no mundial do Japão no ano que vem., objetivo número 1.

Inteligente e bem orientada, Gabizinha não vai ceder e se recuperar com calma, sem atropelar o tempo.

Se o Rio irá sobreviver sem ela é outra questão.