Rio alagado; Rio alugado

Tudo dentro do script. Tudo mesmo.

Desde as goteiras inaceitáveis no Tijuca Tênis Clube até a vitória tranquila do Rio.

Choveu forte não tem jeito.

É assim faz tempo. Marca registrada do ginásio. Uma vergonha para o esporte brasileiro em ano olímpico.

O Rio, 10 vezes campeão brasileiro, segue morando de aluguel e pagando a conta por não ter casa.

Com a bola rolando o Minas não foi páreo para o Rio e caiu fácil por 3 a 0. O maior beneficiado foi Osasco que atropelou o Sesi e voltou ao terceiro lugar. O Minas está na quarta posição.

Só mesmo quem não conhece a história recente dos dois times esperava um jogo equilibrado do início ao fim. O Minas foi igual nos 3 sets. Resistia até a segunda parada técnica e depois a superioridade técnica do Rio acabava prevalecendo.

Carol Gattaz, apesar da vitória carioca, foi a melhor jogadora em quadra. Marcou 7 pontos de bloqueio e 15 no total.

O Rio não precisou ser brilhante para vencer, apenas errou menos que o Minas nos momentos finais de cada set.

Osasco agradece. Por enquanto.