Rio coloca chicote embaixo do braço e dispara na Superliga

Está sendo mais fácil do que o próprio Rio imaginava.

O encontro entre o líder e vice-líder da Superliga não teve graça e durou pouco mais de uma hora no ginásio do Tijuca.

O Rio dominou, ignorou completamente o Praia Clube, não foi ameaçado e ganhou praticamente em ritmo de treino por 3 a 0, parciais de (25-11, 25-16, 25-21).

Só mesmo que não conhece a tradição e o retrospecto dos dois times para imaginar um jogo equilibrado.

Deu a lógica.

O saque do Rio ‘matou’ o passe do Praia. As principais peças ofensivas de Uberlândia não apareceram para jogar, casos de Daymi Ramirez e Klineman. O Praia, como de hábito, sentiu a pressão, não resistiu e decepcionou.

Com os 3 pontos somados o Rio chega aos 21, 7 vitórias em 8 jogos, e já na oitava rodada abre vantagem considerável e confortável.

Pelo andar da carruagem a temporada 2015/16 caminha para o mesmo desfecho do ano passado.

É questão de tempo. A superioridade é muito grande.

O Rio colocou o chicote embaixo do braço e disparou na Superliga