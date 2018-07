Rio comemora rodada quase perfeita

O Rio fez sua parte e assumiu a vice-liderança da Superliga Feminina.

Além de ter vencido o penetra Brasília por 3 a 1, o time carioca foi beneficiado pela derrota do Praia Clube para o Sesi e o ponto perdido por Osasco contra o Pinheiros.

Jogando no ginásio do Tijuca e ainda sem poder contar com a central Juciely, o Rio levou um susto, foi surpreendido pela agressividade do adversário no primeiro set e perdeu apertado por 26/24.

A derrota no primeiro set serviu para acordar o Rio.

Concentrado, sacando e bloqueando melhor e sem encontrar a menor resistência, a equipe fez com sobras 25/11, 25/20 e 25/15 e virou a partida com enorme naturalidade.

A oposta Monique foi a jogadora mais regular do time.

Thompson, levantadora norte-americana, se encontrou após a derrota no primeiro set.

O Rio soma 15 pontos em segundo lugar.

Brasília, com mais uma derrota, está fora da zona de classificação e ocupa apenas a nona colocação com 7 pontos.